Украинский лоукостер Bees Airline будет летать в Азербайджан

Рейсы будут осуществляться из Одессы в Гянджу раз в неделю.

Украинский лоукостер Bees Airline будет летать в Азербайджан
Фото: report.az

Украинский лоукостер Bees Airline с 6 декабря открывает первый авиарейс в Азербайджан, соответствующее разрешение перевозчик получил от властей этой страны.

Об этом сообщает отраслевой портал avianews.com со ссылкой на представителя авиакомпании.

Рейсы будут осуществляться из Одессы во второй по площади и третий по населению город Азербайджана Гянджу. Частота полетов составит раз в неделю в понедельник.

Стоимость билета Одесса-Гянджа будет составлять от 2235 грн в одну сторону, от 4500 грн туда-обратно.

Самый дешевый тариф включает в себя перевозку только ручной клади. В салон самолета можно взять основной предмет с габаритами до 55х40х23 см и весом до 7 кг и мужскую, женскую сумку или ноутбук.

Отмечается, что сначала Bees Airline планировал запустить рейс в Гянджу еще 1 ноября, однако Азербайджан из-за карантинных ограничений не согласовывал начало полетов, рассказал представитель лоукостера.

Напомним, авиакомпания Bees Airline была зарегистрирована в Украине в июле 2020 года, два первых самолета компании были зарегистрированы в феврале этого года.

Создание Bees Airline связывают с увольнением и.о. гендиректора SkyUp Евгения Хайнацкого, возглавлявшего компанию с 2017 года. Его якобы уволили за то, что он участвовал в организации работы другой компании.

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