На Киевщине отремонтируют трассу в направлении Винницкой области

Ремонтные работы стартовали недалеко от поселка Володарка в сторону Белой Церкви.

До конца текущего года на Киевщине будут восстановлены 15 километров трассы Р-17 Белая Церковь – Тетиев – Липовец – Гуменное – /М-12/. Ремонтные работы стартовали по программе Президента Владимира Зеленского «Большая стройка» недалеко от поселка Володарка в сторону Белой Церкви на км 21-30, сообщила Facebook-страница Службы автодорог Киевской области.

«В рамках президентской программы «Большая стройка» отремонтируем 31 км региональной дороги (км 1+842 - км 33+089), которая обеспечивает транспортную связь с районными центрами Киевской и Винницкой областей и близлежащими населенными пунктами», - говорится в сообщении.

В настоящее время на объекте уже отфрезерированы 9 км изношенного асфальтобетонного покрытия и устроены 8 км нижнего слоя из крупнозернистого асфальтобетона. Верхний слой уложили уже почти на 2 км автодороги.

Параллельно проводится планировка обочин и ведутся подготовительные работы по нанесению дорожной разметки.

Ремонт остальной части запланированного 31-километрового отрезка трассы планируется завершить уже в следующем строительном сезоне, добавили в автодоре.

Напомним, ранее сообщалось, что программа Президента Зеленского «Большая стройка» предусматривает ремонт и реконструкцию 24 тыс. км автодорог до конца 2024 года. Обновить планируется как государственные трассы, так и местные дороги.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Укрзализныця" запустит двухэтажные поезда"Укрзализныця" запустит двухэтажные поезда
Укрзализныця свяжет между собой поездами Интерсити все областные центры УкраиныУкрзализныця свяжет между собой поездами Интерсити все областные центры Украины
Бессарабский проезд в Киеве стал пешеходнымБессарабский проезд в Киеве стал пешеходным
Полиция напомнила, когда запрещено буксировать транспортные средстваПолиция напомнила, когда запрещено буксировать транспортные средства
Украина отправила немецким следователям Lamborghini и Rolls Royce как вещественные доказательства по делу о мошенничествеУкраина отправила немецким следователям Lamborghini и Rolls Royce как вещественные доказательства по делу о мошенничестве
Блок рекламы


Похожие новости
В Запорожской области возбуждено уголовное производство из-за наезда на 8-летнюю девочкуВ Запорожской области возбуждено уголовное производство из-за наезда на 8-летнюю девочку
Во Львовской области усилят ограничения пассажирских перевозокВо Львовской области усилят ограничения пассажирских перевозок
Прицеп с сеном убил мотоциклиста в Полтавской областиПрицеп с сеном убил мотоциклиста в Полтавской области
В Одесской области водитель распечатал свидетельство на иностранное авто на цветном принтереВ Одесской области водитель распечатал свидетельство на иностранное авто на цветном принтере
В Черкасской области легковушка столкнулась с грузовиком, погибли 3 человекаВ Черкасской области легковушка столкнулась с грузовиком, погибли 3 человека
В Хмельницкой области в ДТП пострадали 5 человекВ Хмельницкой области в ДТП пострадали 5 человек
На АЗС в Харьковской области произошел взрыв, сгорели два грузовикаНа АЗС в Харьковской области произошел взрыв, сгорели два грузовика
В Житомирской области сошел с рельсов грузовой поездВ Житомирской области сошел с рельсов грузовой поезд
В Черкасской области в этом году восстановят самую длинную трассуВ Черкасской области в этом году восстановят самую длинную трассу
На Киевщине автобус с белорусами столкнулся с грузовиком, шесть человек - в больнице (обновлено)На Киевщине автобус с белорусами столкнулся с грузовиком, шесть человек - в больнице (обновлено)
Последние новости
Подгружаем последние новости