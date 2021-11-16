На Киевщине отремонтируют трассу в направлении Винницкой области

Ремонтные работы стартовали недалеко от поселка Володарка в сторону Белой Церкви.

До конца текущего года на Киевщине будут восстановлены 15 километров трассы Р-17 Белая Церковь – Тетиев – Липовец – Гуменное – /М-12/. Ремонтные работы стартовали по программе Президента Владимира Зеленского «Большая стройка» недалеко от поселка Володарка в сторону Белой Церкви на км 21-30, сообщила Facebook-страница Службы автодорог Киевской области.

«В рамках президентской программы «Большая стройка» отремонтируем 31 км региональной дороги (км 1+842 - км 33+089), которая обеспечивает транспортную связь с районными центрами Киевской и Винницкой областей и близлежащими населенными пунктами», - говорится в сообщении.

В настоящее время на объекте уже отфрезерированы 9 км изношенного асфальтобетонного покрытия и устроены 8 км нижнего слоя из крупнозернистого асфальтобетона. Верхний слой уложили уже почти на 2 км автодороги.

Параллельно проводится планировка обочин и ведутся подготовительные работы по нанесению дорожной разметки.

Ремонт остальной части запланированного 31-километрового отрезка трассы планируется завершить уже в следующем строительном сезоне, добавили в автодоре.

Напомним, ранее сообщалось, что программа Президента Зеленского «Большая стройка» предусматривает ремонт и реконструкцию 24 тыс. км автодорог до конца 2024 года. Обновить планируется как государственные трассы, так и местные дороги.