В 2022 году появится украинский электрический фургон за $16 000

В 2022 году в Кривом Роге начнется серийное производство нового электрического фургона CoolОn. В базовой версии он будет стоить всего 16 000 долларов.

В 2022 году появится украинский электрический фургон за $16 000

Грузоподъемность CoolОn составит от 1,5 до 2,5 тонны, в зависимости от конфигурации шасси и модификации. Он будет оснащаться батареей на 60 кВт/ч. Утверждается, что на одной подзарядке батареи такой фургон сможет проехать около 300 километров. Неплохая цифра для электрического фургона. С таким запасом хода это будет идеальный коммерческий автомобиль для поездок по городу.

За сколько можно будет подзарядить литий-железо-фосфатный аккумулятор – пока не сообщается.

В 2022 году появится украинский электрический фургон за $16 000

Покупателям первый украинский электрический фургон будут предлагать в версиях с одним или двумя электромоторами. Мощность электромотора составит 163 л.с. Привод – передний или полный.

Еще одно достоинство этого фургона - съемный грузовой отсек, вместо которого можно установить, например, кузов с низкими бортами. То есть этот автомобиль можно приспособить для выполнения самых разных задач.

Ежегодно в Кривом Роге планируют вначале выпускать по две тысячи электрических фургонов CoolОn, а затем – еще больше. Есть планы по поставкам CoolОn в страны Европы.

В 2022 году появится украинский электрический фургон за $16 000

Напомним, ранее стало известно, что Запорожский автомобилестроительный завод к 2025 году может поставить на конвейер четыре совершенно новые модели.


Максимов Віталій, Тудей

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