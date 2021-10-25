На трассе Чернигов-Чернобыль стартует капремонт трех мостов

На этих участках дорожники строят временные объездные дороги.

В Черниговской области на автодороге Р-56 Чернигов - Пакуль - Славутич - КПП «Чернобыль» стартовала подготовка к капитальному ремонту сразу трех мостов, которые обновят по программе президента Владимира Зеленского «Большая стройка».

Два моста расположены за селом Михайло-Коцюбинское и один - вблизи села Пакуль, сообщает Черниговская ОГА.

«На этих участках дорожники строят временные объездные дороги. Эксплуатационное состояние мостов - предаварийное. Это искусственные сооружения по суше. Их длина - по 18,5 метра. Построены в 1967 году. Два из них в 1988 году были реконструированы. В ходе капитального ремонта старые конструкции будут демонтированы», - говорится в сообщении.

В ОГА также отметили, что в рамках программы «Большая стройка» в этом году в Черниговской области планируется отремонтировать 182 км дорог государственного значения.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский рассказал о планах этого года обновить и построить по программе «Большая стройка» всего 245 мостов, 4500 км дорог государственного значения и 2000 км местных.

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