Xiaomi с 2024 года начнет выпускать автомобили

Китайский производитель смартфонов выходит на новый для себя рынок электрокаров.

Китайская технологическая компания Xiaomi с 2024 года начнет выпускать электромобили.

Об этом на встрече с инвесторами рассказал генеральный директор компании Лей Цзюнь, пишет Reuters.

В марте в Xiaomi заявили, что намерены инвестировать до 10 млрд долларов в производство электромобилей в течение следующих десяти лет. Компания зарегистрировала автомобильное подразделение Xiaomi Motors в конце лета.

Первый автомобильный завод компании будет расположен близ Пекина, пишут китайские СМИ .

По словам Лей Цзюня, Xiaomi решила войти в автомобильный бизнес не для того, чтобы "быть в центре внимания". По его словам, спектр продуктов Xiaomi - от смартфонов до решений умного дома - составляет большую интеллектуальную экосистему, и электромобиль станет ее очень хорошим дополнением.