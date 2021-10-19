Xiaomi с 2024 года начнет выпускать автомобили

Китайский производитель смартфонов выходит на новый для себя рынок электрокаров.

Xiaomi с 2024 года начнет выпускать автомобили
Фото: news.mydrivers.com

Китайская технологическая компания Xiaomi с 2024 года начнет выпускать электромобили.

Об этом на встрече с инвесторами рассказал генеральный директор компании Лей Цзюнь, пишет Reuters.

В марте в Xiaomi заявили, что намерены инвестировать до 10 млрд долларов в производство электромобилей в течение следующих десяти лет. Компания зарегистрировала автомобильное подразделение Xiaomi Motors в конце лета.

Первый автомобильный завод компании будет расположен близ Пекина, пишут китайские СМИ.

По словам Лей Цзюня, Xiaomi решила войти в автомобильный бизнес не для того, чтобы "быть в центре внимания". По его словам, спектр продуктов Xiaomi - от смартфонов до решений умного дома - составляет большую интеллектуальную экосистему, и электромобиль станет ее очень хорошим дополнением.

Напомним, что летом 2021 года Xiaomi впервые стала мировым лидером по продаже смартфонов, обойдя американскую Apple и корейский Samsung.

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