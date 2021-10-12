Новая Subaru Impreza появится в 2022 году

Subaru Impreza нового поколения появится осенью 2022 года. Об этом сообщают японские СМИ со ссылкой на инсайдерскую информацию.

Новая Subaru Impreza появится в 2022 году

Сейчас автомобилистам предлагают Subaru Impreza пятого поколение, которую выпускают с 2017 года. То есть появление нового поколения этой модели уже назрело.

По данным японских СМИ, новая Subaru Impreza сохранит два типа кузова – седан и 5-дверный хэтчбек. Эту новинку построят в соответствии с новой философией дизайна Subaru. Этот дизайн мы видели в новых Subaru BRZ и Subaru WRX, которые были представлены совсем недавно.

В линейку двигателей войдут четырехцилиндровые 1,2 и 2,0 л силовые агрегаты. Не исключено также появление нового 1,5 л мотора. Будет ли версия с гибридной силовой установкой – пока не известно. Судя по всему, такая версия нужна для Европы.

Новая Subaru Impreza появится в 2022 году

Subaru Impreza нового поколения дебютирует в ноябре 2022 года, а в продаже она появится в первой половине 2023 годы. Сколько она будет стоить – пока не известно даже примерно.

Напомним, ранее сообщалось, что Subaru планирует в 2023 году начать продавать Subaru Forester нового поколения. Это будет шестое поколение популярного японского кроссовера.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Сумах произошел пожар на стоянке, где было 50 автомобилей
Названы самые популярные автомобили ЗАЗ в сентябреНазваны самые популярные автомобили ЗАЗ в сентябре
Ровенский аэропорт впервые за 20 лет принял БоингРовенский аэропорт впервые за 20 лет принял Боинг
Кличко презентовал систему перехватывающих паркинговКличко презентовал систему перехватывающих паркингов
Стоит как iPhone: в Украине начали продавать очень дешёвый электромобильСтоит как iPhone: в Украине начали продавать очень дешёвый электромобиль
Блок рекламы


Похожие новости
Китайский застройщик Evergrande выпустит первые электромобили в 2022 годуКитайский застройщик Evergrande выпустит первые электромобили в 2022 году
Японская компания начнет продавать одноместные летающие авто уже в 2022Японская компания начнет продавать одноместные летающие авто уже в 2022
Стало извесно, когда появится Subaru Forester нового поколенияСтало извесно, когда появится Subaru Forester нового поколения
Кроссовер Mercedes: разрабатывается новая модельКроссовер Mercedes: разрабатывается новая модель
В продаже скоро появится кроссовер за $8000В продаже скоро появится кроссовер за $8000
Mazda 6 нового поколения - известно, когда появитсяMazda 6 нового поколения - известно, когда появится
"Новая почта" решила запустить собственную авиакомпанию"Новая почта" решила запустить собственную авиакомпанию
Rolls-Royce представил первый электромобиль и пообещал перейти на электротягу к 2030 годуRolls-Royce представил первый электромобиль и пообещал перейти на электротягу к 2030 году
К 2030 году Ford переведёт на электротягу половину своих новых машинК 2030 году Ford переведёт на электротягу половину своих новых машин
С 2022 года украинцы смогут онлайн регистрировать куплю-продажу автоС 2022 года украинцы смогут онлайн регистрировать куплю-продажу авто
Последние новости
Подгружаем последние новости