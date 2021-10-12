Новая Subaru Impreza появится в 2022 году

Subaru Impreza нового поколения появится осенью 2022 года. Об этом сообщают японские СМИ со ссылкой на инсайдерскую информацию.

Сейчас автомобилистам предлагают Subaru Impreza пятого поколение, которую выпускают с 2017 года. То есть появление нового поколения этой модели уже назрело.

По данным японских СМИ , новая Subaru Impreza сохранит два типа кузова – седан и 5-дверный хэтчбек. Эту новинку построят в соответствии с новой философией дизайна Subaru. Этот дизайн мы видели в новых Subaru BRZ и Subaru WRX, которые были представлены совсем недавно.

В линейку двигателей войдут четырехцилиндровые 1,2 и 2,0 л силовые агрегаты. Не исключено также появление нового 1,5 л мотора. Будет ли версия с гибридной силовой установкой – пока не известно. Судя по всему, такая версия нужна для Европы.

Subaru Impreza нового поколения дебютирует в ноябре 2022 года, а в продаже она появится в первой половине 2023 годы. Сколько она будет стоить – пока не известно даже примерно.

Напомним, ранее сообщалось, что Subaru планирует в 2023 году начать продавать Subaru Forester нового поколения. Это будет шестое поколение популярного японского кроссовера.