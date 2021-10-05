Ровенский аэропорт впервые за 20 лет принял Боинг
49 пассажиров прибыли из Вены самолетом литовской авиакомпании KLASJET.
Международный аэропорт "Ровно", где продолжается реконструкция, впервые за 20 лет принял самолет Боинг 737-500 литовской авиакомпании KLASJET.
Об этом сообщает пресс-служба Ровенского областного совета.
"Борт доставил 49 пассажиров из международного аэропорта Швехате (Вена, Австрия). На следующий день, 4 октября, из ровенского аэропорта Боинг улетел в международный аэропорт имени Бен-Гуриона (Тель-Авив, Израиль). Последний раз Боинг в Ровно приземлялся еще во времена войны в Югославии. Некоторые самолеты тогда частично базировались в Киеве", - рассказал директор аэропорта Александр Якубец.
По его словам, несмотря на то, что Боинг приняли без помех, для улучшения заезда самолета на перрон еще нужно расширить рулежные дорожки и обновить устаревшую светосигнальную систему захода на посадку.
К тому же, в связи с проведением запланированных работ, связанных с реконструкцией отдельных составляющих аэропорта, он не сможет полноценно функционировать в течение длительного времени.
По предварительной информации, эти работы будут проводиться до мая 2022 года.