Ровенский аэропорт впервые за 20 лет принял Боинг

49 пассажиров прибыли из Вены самолетом литовской авиакомпании KLASJET.

Ровенский аэропорт впервые за 20 лет принял Боинг
Фото: ror.gov.ua

Международный аэропорт "Ровно", где продолжается реконструкция, впервые за 20 лет принял самолет Боинг 737-500 литовской авиакомпании KLASJET.

Об этом сообщает пресс-служба Ровенского областного совета.

"Борт доставил 49 пассажиров из международного аэропорта Швехате (Вена, Австрия). На следующий день, 4 октября, из ровенского аэропорта Боинг улетел в международный аэропорт имени Бен-Гуриона (Тель-Авив, Израиль). Последний раз Боинг в Ровно приземлялся еще во времена войны в Югославии. Некоторые самолеты тогда частично базировались в Киеве", - рассказал директор аэропорта Александр Якубец.

По его словам, несмотря на то, что Боинг приняли без помех, для улучшения заезда самолета на перрон еще нужно расширить рулежные дорожки и обновить устаревшую светосигнальную систему захода на посадку.

К тому же, в связи с проведением запланированных работ, связанных с реконструкцией отдельных составляющих аэропорта, он не сможет полноценно функционировать в течение длительного времени.

По предварительной информации, эти работы будут проводиться до мая 2022 года.

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