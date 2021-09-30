Rolls-Royce представил первый электромобиль и пообещал перейти на электротягу к 2030 году

Большинство производителей роскошных и спортивных автомобилей не стали тянуть с электрификацией модельного ряда, поскольку в верхнем ценовом сегменте норма прибыли позволяет это сделать без особого риска для бизнеса. Rolls-Royce представил на этой неделе свой первый электромобиль Spectre, который в продажу поступит к концу 2023 года, а семью годами позже марка полностью откажется от ДВС.

Rolls-Royce представил первый электромобиль и пообещал перейти на электротягу к 2030 году

Источник изображения: Rolls-Royce

Во многом известная именно своими разработками в сфере двигателей внутреннего сгорания, британская компания Rolls-Royce неизбежно следует примеру основных конкурентов. Входящая в концерн Volkswagen марка Bentley сперва планировала перейти на электротягу к 2030 году, но недавно приняла решение сделать это пятью годами раньше. Mercedes-Maybach тоже недавно представил соплатформенный с обычным EQS электрический кроссовер, который получит в исполнении данной марки роскошный салон и специфические опции.

Rolls-Royce представил первый электромобиль и пообещал перейти на электротягу к 2030 году

Источник изображения: Rolls-Royce

Анонс первого электромобиля Rolls-Royce, как поясняет Electrek, пока носит формальный характер — компания лишь демонстрирует намерения вывести электромобиль на рынок к концу 2023 года. По словам представителей марки, внешний облик серийной модели Spectre демонстрируемый образец в точности повторяет. Ничего не сообщается о технических характеристиках, но компания утверждает, что испытания уже проводятся в полную силу.

Электромобиль имеет аэродинамичный профиль с покатой крышей, а наличие более компактных электродвигателей в составе силовой установки не заставило дизайнеров отказаться от классических пропорций передней части с традиционным для этого класса машин «расстоянием престижа» между передним крылом и передней дверью. Демонстрируемый образец украшен цитатами основателя Чарьза Роллса (Charles Rolls), который ещё в 1900 году описывал свои впечатления от знакомства с электромобилем. Его впечатлила бесшумность работы, отсутствие вибрации и пахучих выбросов, присущих ранним машинам с ДВС. В те годы он счёл электромобили не очень практичными в виду отсутствия стационарных пунктов зарядки. По сути, данное замечание сохраняет актуальность и по сей день, но человечество активно работает над его устранением.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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