Volvo полностью откажется от кожаных салонов до 2030 года

Шведский автопроизводитель Volvo Cars планирует до 2030 года заменить кожу в салонах своих автомобилей на альтернативные материалы, пишет Интерфакс-Украина.

Volvo полностью откажется от кожаных салонов до 2030 года
Фото: cnbc.com

Автопроизводитель ожидает, что до 2025 года четверть материалов, используемых в новых автомобилях, будет состоять из перерабатываемых компонентов, полученных на основе биологического сырья.

Один из материалов, который будет использоваться для салонов автомобилей, получил название Nordico. Он состоит из ткани, полученной из таких перерабатываемых компонентов, как бутылки из полиэтилентерефталата, а также «материалов из лесов в Швеции и Финляндии и переработанных винных пробок», отмечает компания.

В то же время компания продолжит использовать шерстяные материалы от ряда сертифицированных поставщиков.

«Поиск продуктов и материалов, при производстве которых не наносится вред животным, будет непростым, но это не причина избегать столь важной задачи», — заявил директор Volvo по устойчивости Стюарт Темплар.

Ранее

Ряд других автопроизводителей также сообщил о намерении отказаться от кожаной обивки.

Так, в 2019 году производитель электрокаров Tesla Inc. сообщил, что салон электромобиля Model 3 «на 100% выполнен не из кожи».

Премиальный автопроизводитель Porsche также предлагает клиентам вариант салона спортивного электромобиля Taycan из альтернативных материалов.

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