Honda показала свой новый кроссовер

Компания Honda официально представила кроссовер Honda BR-V нового, второго, поколения. Он будет стоить примерно 16 800 долларов.

Honda показала свой новый кроссовер

Первое поколение компактного кроссовера Honda BR-V появилось в 2015 году. Его продают в основном в азиатских странах, но не исключено, что через некоторое время он станет глобальной моделью.

Новый Honda BR-V построен на базе концепта N7X. У него три ряда сидений, несмотря на компактные размеры. От модели первого поколения новинка отличается более высококлассным дизайном и большим количеством современных технологий.

В салоне есть два сенсорных дисплея, в том числе стандартный 7-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы, а также системы помощи водителю Honda Sensing.

Honda показала свой новый кроссовер

Под капотом находится модернизированный 1,5 л двигатель i-VTEC мощностью 119 л.с. и 145 Нм крутящего момента, который работает вместе с новой коробкой передач CVT. Привод – только передний. Гибридной версии нет, чтобы сохранилась доступная цена.

Honda BR-V нового поколения в базовой комплектации будет стоить примерно от 16 800 долларов, то есть как и модель первого поколения.

Напомним, ранее в Сети показали принципиально новый кроссовер Honda.


Максимов Віталій, Тудей

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