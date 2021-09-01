Названы самые развивающиеся автомобильные бренды в мире

Последние два года, во время которых вступили в силу новые штрафы за выбросы и были применены ограничительные меры против Covid-19, изменили положение европейского автомобильного рынка. Аналитическая компания JATO Dynamics точно рассчитывает, как изменились продажи и рыночные доли ведущих производителей, сравнивая данные за первую половину 2021 года с данными докризисного 2019 года.

Если посмотреть на рейтинг по группам автомобилей, то наиболее прибыльным за последние два года является концерн Volkswagen. Доля рынка его брендов увеличилась с 24,3% в 2019 году до 26,2% к 30 июня 2021 года — то есть немцы уже занимают более четверти рынка в Европе. На втором месте идет группа Stellantis, но ее доля сейчас (21,4%) фактически ниже суммы долей входящих в нее FCA и PSA в 2019 году (22,9%). На третьем месте Renault-Nissan, но со значительным снижением доли рынка — с 14,3 до 11,3%.

Однако у некоторых брендов картина намного красочнее. Все они сообщили о снижении продаж по сравнению с 2019 годом, за тремя очевидными исключениями: Toyota, которая сохранила свои показатели, и Tesla и Porsche, где количество регистраций сейчас намного выше . Но какие компании занимают наибольшую долю рынка за эти два года? В JATO ответили на этот вопрос, сообщает sud.ua .

Топ-5 самых растущих компаний:

1. Toyota

Доля рынка японцев увеличилась на целых 1,33% по сравнению с 2019 годом и достигла 5,85% — рекорд с тех пор, как JATO вела такую ??статистику.

За первую половину года Toyota зарегистрировала 375 474 продаж — третий лучший результат для брендов. Toyota также является единственным массовым производителем, который не сообщает о значительном спаде по сравнению с 2019 годом — на самом деле разница составляет всего около 1000 машин.

Кроме того, JATO подчеркивает, какие отдельные модели претерпели наибольшие изменения в своей рыночной доле. В рейтинге логично попадают только те модели, которые были на рынке все три года. Лидером по увеличению доли рынка является Volkswagen T-Cross, который опережает Volvo XC40 и Tesla Model 3.

2. BMW

Баварцы увеличили свою долю рынка на 0,69% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Он уже достигает 5,8%.

По данным JATO, за шесть месяцев у BMW было 372 099 регистраций, что ставит его на четвертое место после VW, Peugeot и Toyota, но значительно опережает Mercedes (5-е место) и Audi (7-е место). По сравнению с 2019 годом снижение составляет 13%.

3. Kia

До 2020 года корейцы были единственным брендом на Старом континенте с 10-летним устойчивым ростом. Теперь им удалось увеличить свою долю рынка на 0,67%, и теперь она составляет 3,75%.

За первые шесть месяцев Kia продала в Европе 240 962 автомобиля по версии JATO (13-е место) — всего на 6% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

4. Skoda

Чешскому бренду удалось увеличить свою долю рынка по сравнению с первым полугодием 2019 года на 0,6% и сейчас составляет 5,26%.

По данным JATO, это восьмое место среди самых продаваемых брендов в Европе с 337 891 зарегистрированным автомобилем за первое полугодие. Однако по сравнению с докризисным 2019 годом это снижение на 13%.

5. Tesla

Американцы увеличили свою долю рынка на 0,50%, и теперь она достигает 1,04%. Конечно, рост происходит с очень низкой стартовой позиции, но это не меняет того факта, что Model 3 продается в Европе в этом году впечатляющими темпами.

За шесть месяцев зарегистрировано 66 701 автомобиль Tesla — на 81% больше, чем в 2020 году. Бренд уже входит в топ-25 по продажам, а точнее на 23-м месте.