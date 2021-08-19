Украинский лоукостер Bees Airline сделает платной онлайн-регистрацию на рейсы

Украинский лоукостер Bees Airline сделает платной онлайн-регистрацию на свои рейсы. Новая услуга заработает до конца 2021 года. Об этом заявил коммерческий директор авиаперевозчика Александр Джиджора.

Пассажиров сразу предупредили, что после запуска онлайн-регистрации обычная регистрация на стойке в аэропорту останется бесплатной. При этом в режиме дистанционной регистрации пассажир сможет бесплатно выбрать место в стандартном ряду за исключением первого ряда и аварийных рядов.

В будущем за получение посадочного талона в аэропорту Bees Airline, возможно, будет взимать плату. Однако, это произойдет не сразу, а лишь после того, как будут реализованы необходимые IT-решения.

Возможность приоритетного прохода в аэропорту после онлайн-регистрации дает возможность пассажирам без багажа в разы быстрее получить в аэропорту свои билеты и перейти к таможенному контролю.

Онлайн-регистрация даст пассажирам возможность дистанционно сгенерировать посадочный талон прямо у себя в телефоне. Посадочный талон можно иметь с собой как в распечатанном, так и в бумажном виде.