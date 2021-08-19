В РоSSии разбился второй за два дня военный самолет

Истребитель нового поколения потерпел крушение сразу после взлета при выполнении первого разворота.

В РоSSии разбился второй за два дня военный самолет
Фото: twitter.com

Вчера, 18 августа, во время тренировочного полета в Астраханской области РоSSии разбился истребитель МиГ-29СМТ. Пилот погиб.

Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа РФ, самолет потерпел крушение сразу после взлета при выполнении первого разворота.

Инцидент произошел неподалеку от взлетно-посадочной полосы в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. Полет истребителя выполнялся без боекомплекта, уточняется в сообщении.

По данным "Известий", борт принадлежит учебной эскадрилье центра, имитирующего противника для расчетов зенитных систем и истребителей.

МиГ-29СМТ - многофункциональный истребитель 4+ поколения, глубоко модернизированный самолет МиГ-29. Самолет имеет увеличенную дальность полета за счет установленного дополнительного фюзеляжного бака.

Ранее, 17 августа, новейший роSSийский самолет Ил-112В разбился во время тренировочного полета в Московской области. Экипаж погиб.

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