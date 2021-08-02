SkyUp начинает полеты из Киева во Францию: названа стоимость билетов

Украинский лоукостер SkyUp в августе начинает полеты во Францию. Пока рейсы этой компании будут связывать столицу Украины с двумя французскими городами. Регулярные вылеты туда и обратно начнутся во второй половине августа.

Лоукостер SkyUp начинает полеты из Киева во Францию: сколько нужно будет отдать за билет до Парижа

Самолеты SkyUp из Киева будут летать в Париж и Ниццу.

Авиасообщение самолетами SkyUp с Парижем начнется 20 августа. Рейс Киев-Париж/Бове будет отправляться из Киева трижды в неделю: по понедельникам, средам и пятницам.

Дважды в неделю будет вылет из Киева в Ниццу. Эти вылеты стартуют 19 августа и будут осуществляться в четверг и воскресенье.

Как сообщает пресс-служба авиаперевозчика, билеты на рейсы во Францию уже можно приобрести на сайте SkyUp.

Стоимость билетов в Париж будет составлять минимум 2 531 гривну. Полет в Ниццу обойдется дороже – от 3 203 гривен.

Лоукостер SkyUp начинает полеты из Киева во Францию: сколько нужно будет отдать за билет до Парижа

При этом стоит помнить, что кроме личных документов, для свободного въезда во Францию нужно представить на выбор путешественника еще и такие:

  • либо сертификат о полной вакцинации одной из вакцин, признанных Европейским агентством лекарственных средств и разрешенных к использованию на территории Франции: Pfizer/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield и Janssen/Johnson & Johnson;
  • либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не менее чем за 72 часа до въезда или отрицательный экспресс-тест на антиген, сделанный не более чем за 24 часа до въезда.

Эти требования распространяются на всех взрослых, а также на детей в возрасте старше 12 лет.


Марченко Любов, Тудей

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