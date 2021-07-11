YanAir вторые сутки держит в Борисполе пассажиров: уставшие люди еще со вчерашнего утра не могут вылететь

Авиакомпания YanAir уже вторые сутки "маринует" в Борисполе пассажиров. Люди должны были улететь на отдых в Грузию еще в субботу утром. Однако до сих пор не вылетели.

Рейс YE215, который должен был лететь из Киева в Батуми, безнадежно задерживают. Самолет должен был вылететь из Борисполя в 7:30 еще 10 июля. Однако уже 11 июля, солнце близится к закату, а пассажиры по-прежнему остаются в аэропорту – в ожидании и неведении.

О том, что происходит, никакой информации нет. Многие пассажиры уже на пределе. Они готовы забрать свой багаж и отправиться домой. Однако и багаж им тоже не отдают.

"Все хуже, и хуже...Те кто отчаялся ждать, и хочет забрать багаж, путем отказа от рейса-не могут этого сделать(( Отказ не оформляют, багаж не отдают", -написала в комментариях одна из пассажирок.

Телефоны компании YanAir сначала молчали, а теперь вообще вне зоны доступа… Ситуация очень накаляется - пассажиры настроены выйти на взлетную полосу и самостоятельно поискать свой самолет. Для успокоения граждан на "переговоры" прислали парней из спецподразделения…" – сообщил в своем Facebook паблик " Киев оперативный".



Рейс переносили уже несколько раз

Вначале пассажирам сказали, что переносят на вечер субботы, вылет планируют в 23:00. Однако субботние сутки завершились, а долгожданный борт так и не появился. Не вырулил обещанный Boeing737 на взлетную полосу и в воскресенье с утра.

Далее из сообщения сайта flightradar24 стало известно, что самолет ожидают в 16:10 в воскресенье, 11 июля. Однако позже на том же сайте появилось, что время вылета неизвестно.

Люди в комментариях пишут, что обман пассижиров стал для YanAir обыденой практикой. Рейсы отменяют, пассажирам ничего не объясняют, деньги за билеты не возвращают.

"Нам вообще рейс отменили и деньги не вернули.Кто был в подобной итуации как бороться с YanAir Airlines телефон не отвечает. Рейс 17.06 Киев-Батуми", - делится своим опытом мужчина, который не смог улететь в Батуми 17 июня.

Поделилоись своим негодованием и пассажиры, которые должны были еще в субботу днем улететь тем же Боингом из Батуми на родину. Они тоже ждут его в аэропорту Батуми – на том конце пути.

"Мы сидим в аэропорту Батуми. Ждём этот рейс с Киева . С 12 дня. Здесь маленький аэропорт, нет даже стульев. Люди сидят на бетонном полу. Много детей, лежат прямо на полу или на чемоданах. Мы просто хотим улететь домой!", - пишут люди.

Еще один пассажир написал в своем комментарии, что YanAir - компания-призрак, которая летает только в Батуми. На балансе у компании всего три самолета, которым уже более 30 лет.

"Понятно, что эти самолеты ежедневно ломаются, - написал еще один пассажир и подытожил: - Дешева рибка - погана юшка".

В общем, мало того, что летать на таких самолетах ненадежно, так еще и небезопасно.