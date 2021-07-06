В Украине обвалился и без того низкий выпуск автомобилей

В Украине обвалился и без того низкий выпуск автомобилей

По предварительным данным, объем выпуска автотранспортных средств в Украине в июне 2021 года зафиксирован на отметке 745 единиц.
Об этом cообщает "Укравтопром".

Таким образом, относительно июня прошлого года выпуск автотранспорта в Украине увеличился почти на 122%.

В то же время по сравнению с предыдущим месяцем объем производства упал более чем на четверть.

Выпуск легковых автомобилей в годовом исчислении увеличился почти в два с половиной раза, а по сравнению с маем 2021 уменьшился на 26,7% и составил 692 единицы.

Годом ранее статистику в этом сегменте украинского автопрома формировал только один завод - "Еврокар". Запорожский автозавод (ЗАЗ) возобновил выпуск легковых автомобилей только в сентябре 2020 года.

Автобусов в течение месяца было изготовлено 51 единицу. Это на один больше результата июня прошлого года и на два меньше майского показателя 2021 года.

Коммерческих автомобилей в июньской статистике заявлено только 2 штуки, оба собраны на предприятии "Черкасский автобус".

Всего за первое полугодие 2021 в Украине было произведено 4540 автотранспортных средств, в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Легковых автомобилей - 4230 штук (+163%), коммерческих - 17 (-29%), автобусов - 293 (+17%).

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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