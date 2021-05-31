Скоростной трамвай на Борщаговку не будет курсировать 2,5 месяца

Трамвайное движение временно закроют со 2 июня из-за капитального ремонта улицы Борщаговской.

Скоростной трамвай на Борщаговку не будет курсировать 2,5 месяца
Фото: kyivcity.gov.ua

В Соломенском районе столицы до 15 августа закроют движение скоростного трамвая от станции "Старовокзальная" до станции "Гната Юры".

Перекрытие движения предварительно планируется со среды, 2 июня, сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

Как говорится в распоряжении КГГА №1195, трамвайное движение временно закроют из-за капитального ремонта улицы Борщаговской. В частности, здесь запланировано устроить гидроизоляцию мостового сооружения в пределах трамвайного полотна и посадочной платформы.

На время выполнения работ будут внесены изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта, о которых будет сообщено отдельно.

Ранее сообщали, что Киев ведет переговоры о продлении линии скоростного трамвая до Дворца спорта.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Новый седан на замену Logan оказался совсем не дешевымНовый седан на замену Logan оказался совсем не дешевым
Четырех полицейских и еще одного водителя госпитализировали в результате ДТП у НовойадараЧетырех полицейских и еще одного водителя госпитализировали в результате ДТП у Новойадара
Украина начала переговоры о формировании флота для национальной авиакомпанииУкраина начала переговоры о формировании флота для национальной авиакомпании
Испания с 7 июня открывает свои порты для круизных лайнеровИспания с 7 июня открывает свои порты для круизных лайнеров
На Днепре в Киеве дрейфовала и едва не врезалась в Парковый мост неуправляемая баржа
Блок рекламы


Похожие новости
1 июня начнет курсировать поезд, который соединит Киев, Будапешт и Вену1 июня начнет курсировать поезд, который соединит Киев, Будапешт и Вену
Начал курсировать дизель, который соединит Волынь, Галичину и ПрикарпатьеНачал курсировать дизель, который соединит Волынь, Галичину и Прикарпатье
Dacia не будет снимать с конвейера бюджетный минивэн LodgyDacia не будет снимать с конвейера бюджетный минивэн Lodgy
Штраф за “евробляху“ будет, даже если ее отдать на запчастиШтраф за “евробляху“ будет, даже если ее отдать на запчасти
Кабмин упростит растаможку авто. Оформить документы можно будет с помощью смартфонаКабмин упростит растаможку авто. Оформить документы можно будет с помощью смартфона
Юрист раскритиковал идею, что нарушения ПДД можно будет фотографировать на мобильный телефонЮрист раскритиковал идею, что нарушения ПДД можно будет фотографировать на мобильный телефон
ЗАЗ будет выпускать автомобили-трансформерыЗАЗ будет выпускать автомобили-трансформеры
“Каждый будет следить за каждым“: фиксировать нарушения ПДД смогут сами водители“Каждый будет следить за каждым“: фиксировать нарушения ПДД смогут сами водители
На дорогах Закарпатья проведут эксперимент: "скорую" будет сопровождать полицияНа дорогах Закарпатья проведут эксперимент: "скорую" будет сопровождать полиция
Harley-Davidson будет выпускать электрические мотоциклы под отдельным брендом LiveWire — первую модель представят в июлеHarley-Davidson будет выпускать электрические мотоциклы под отдельным брендом LiveWire — первую модель представят в июле
Последние новости
Подгружаем последние новости