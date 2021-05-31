Скоростной трамвай на Борщаговку не будет курсировать 2,5 месяца

В Соломенском районе столицы до 15 августа закроют движение скоростного трамвая от станции "Старовокзальная" до станции "Гната Юры".

Перекрытие движения предварительно планируется со среды, 2 июня, сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

Как говорится в распоряжении КГГА №1195, трамвайное движение временно закроют из-за капитального ремонта улицы Борщаговской. В частности, здесь запланировано устроить гидроизоляцию мостового сооружения в пределах трамвайного полотна и посадочной платформы.

На время выполнения работ будут внесены изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта, о которых будет сообщено отдельно.