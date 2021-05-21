Названы самые дешевые в эксплуатации автомобильные бренды

Многие покупатели автомобилей не задумываются о том, сколько им в дальнейшем придется тратить денег на их содержание. Иногда это обходится в достаточно большие суммы. Эксперты We Predict назвали автомобильные бренды, которые обходятся дешевле всего в эксплуатации и сервисном обслуживании в США.

Названы самые дешевые в эксплуатации автомобильные бренды

В качестве основы для своего рейтинга We Predict взял расходы автомобилистов за первые три месяца после покупки. Автомобили разделили на премиальные и не премиальные.

Самыми недорогими в эксплуатации за первые три месяца после покупка среди не премиальных оказались автомобили Honda. Расходы могут составить 21 доллар.

Названы самые дешевые в эксплуатации автомобильные бренды

На втором месте Hyundai (22 доллара), на третьем - Buick (24 доллара), на четвертом – Toyota (24 доллара), а на пятом – Subaru (27 долларов).

Внизу списка оказались автомобили Ford (55 долларов), Chevrolet (83 доллара) и GMC (132 доллара).

Самыми недорогими в эксплантации за первые три месяца после покупки среди премиальных оказались автомобили Acura и Lexus. Расходы на их содержание могут составить 30 долларов.

У автомобилей Infiniti за первые три месяца расходы на содержание могут составить 47 долларов, а у Volvo – 69 долларов.

Названы самые дешевые в эксплуатации автомобильные бренды

Ранее эксперты назвали 10 лучших автомобилей, которые можно покупать даже с большим пробегом.


Максимов Віталій, Тудей

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