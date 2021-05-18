В Виннице патрульные задержали пьяного водителя, который не мог стоять на ногах и ползал по земле

От прохождения освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался в присутствии двух свидетелей.

В Виннице патрульные задержали водителя с явными признаками алкогольного опьянения - мужчина не мог стоять на ногах, ползал и просил не вызывать полицию.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции области.

"Водитель на видео имеет явные признаки алкогольного опьянения. Признаки столь явные, что невозможно не заметить. Об этом водителе патрульным вчера (17 мая, - ред.) сообщили неравнодушные граждане. Он припарковался на территории одного из предприятий на улице Героев Крут. Мужчина очень просил очевидцев, чтобы они не вызывали полицию. Однако каждый сознательный гражданин понимает, что нетрезвый за рулем - большая угроза для всех участников дорожного движения", - говорится в сообщении.

От прохождения освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался в присутствии двух свидетелей. Однако на 38-летнего водителя автомобиля Volkswagen Passat патрульные составили протокол по ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП.

Напомним, ранее во Львове пьяный таксист уснул, пока патрульные составляли на него админпротокол.

С 17 марта в Украине начали действовать новые штрафы за нарушение ПДД и усилилась ответственность за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Теперь минимальное наказание для водителей, садящихся за руль в состоянии опьянения - 17 тыс. грн (ранее 10,2 тыс. грн). А если водителя дважды поймали пьяным в течение одного года, то его лишат прав на 10 лет со штрафом 51 тыс. грн или же арестуют на 15 суток с конфискацией автомобиля.