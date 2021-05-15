В Хмельницкой области фура столкнулась с грузовым микроавтобусом и легковушкой: 4 погибших

Еще один человек травмирован.

В Хмельницкой области произошло ДТП с участием трех автомобилей. Огонь унес жизни четырех человек, один человек травмирован.

Об этом сообщили местные спасатели.

Сообщение об аварии в Службу спасения поступило 15 мая в 7:10.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля "DAF" с прицепом выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым микроавтобусом "Мерседес Спринтер" и легковым автомобилем "Опель Комбо". Прицеп грузового автомобиля перевернулся, прижав другие авто, отметили в областной полиции.

В результате столкновения все транспортные средства загорелись. Спасателям удалось локализовать пожар, после чего следственно-оперативная группа смогла приступить к осмотру места происшествия.

В результате ДТП погибли четыре человека, один травмирован.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Водитель грузового автомобиля задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Напомним, 9 мая в Ровенской области на трассе Киев-Чоп произошло ДТП с участием автомобилей Mercedes-Benz Sprinter и Audi, погибли два человека, из них один ребенок.