Строительство Южного объезда Днепра будет завершено ко Дню Независимости, - Кирилл Тимошенко

Строительство Южного объезда Днепра в рамках программы Президента «Большая стройка» продолжается быстрыми темпами, и планируется, что объект будет завершен ко Дню Независимости Украины. Об этом сообщил в Facebook заместитель главы Офиса Президента, координатор «Большой стройки» Кирилл Тимошенко.

«В это даже немного трудно поверить, но у одного из крупнейших городов Украины - Днепра - до сих пор не было объездной. Грузовики, транзитный транспорт - все вынуждены ездить по городским дорогам города-миллионника. Десять лет назад возле Днепра начали строить объездную дорогу. Хотя нет, не начали - сделали видимость и только наобещали... Так почти 10 лет все и стояло. Привычная картина предыдущих лет», - написал он.

Ситуация изменилась лишь с запуском программы Президента Украины Владимира Зеленского «Большая стройка», отметил Тимошенко.

«Сейчас ведется строительство Южного объезда. Сегодня совместно с главой Укравтодора Александром Кубраковым лично проинспектировали ход работ. Мы уверены в том, что строительство Южного объезда будет завершено ко Дню Независимости», - сообщил он.

Также он заявил, что совместно с Министерством финансов ведется подготовка к старту работ на Северном объезде города.

«Наконец улицы Днепра выдохнут с облегчением», - сказал заместитель главы ОП.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор «Большой стройки» Кирилл Тимошенко заявил, что при условии достаточного финансирования будет возможным восстановить до конца 2023 года всю сеть общегосударственных дорог (трасс между городами), за которую отвечает Укравтодор. Это более 20 тыс. километров.