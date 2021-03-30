Движение поездов между Запорожьем и Днепром временно закрыто, а некоторые поезда пущены в объезд, - "Укрзализныця"

Железнодорожники продолжают ремонтные работы на поврежденном участке.

Движение поездов между Запорожьем и Днепром временно закрыто, а некоторые поезда пущены в объезд, - "Укрзализныця"
Фото: Александр Рудоманов

В связи с ремонтными работами на поврежденном участке пути и операцией по подъему на рельсы вагонов поезда Hyundai Rotem, движение поездов между Запорожьем и Днепром временно закрыто, а поезда в/из Мариуполя, Новоалексеевки, Запорожья будут пущены в объезд.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

В настоящее время организованы автобусы для подвоза пассажиров между Днепром и Запорожьем, а также к другим станциям.

В частности, изменения в расписании коснутся следующих маршрутов: Поезд № 4/3 Ужгород - Запорожье будет остановлен на станции Днепр, пассажиров доставят автобусами в/из Запорожья. Поезд № 732/731 Киев - Запорожье сделает остановку на станции Днепр.

Задержка этих поездов на обратное отправление со станции Днепр составит 30 и 10 минут соответственно для синхронизации с подвозом пассажиров из Запорожья. Для удобства посадки эти поезда будут поданы на вторую платформу.

Поезд №88/87 Новоалексеевка - Ковель будет курсировать по измененному маршруту через Запорожье - Никополь - Апостолово - Кривой Рог - Сортовые-Пятихатки. Пассажирам, которым необходимо добраться до станции Синельниково, организован трансфер автотранспортом. Это касается и пассажиров до станции Пятихатки, которые будут доставлены автотранспортом до поезда Новоалексеевка - Ковель.

Напомним, вчера, 29 марта, недалеко от Запорожья, на станции Славгород сошел с рельсов поезд Хюндай "Киев-Запорожье". В пресс-службе "УЗ" сообщили, что создана комиссия, которая расследует причины аварии. "По оперативной информации, с рельсов сошли 6 из 9 вагонов в 50 километрах от конечной станции - Запорожье. Во время инцидента в вагонах поезда находилось 88 пассажиров", - говорится в сообщении.

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