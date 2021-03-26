"Укрзализныця" продлила ограничения по высадке и посадке пассажиров в четырех областях

В Киеве и Киевской области, а также Сумской и Одесской областях ограничений нет.

"Укрзализныця" продлила ограничения по высадке и посадке пассажиров в четырех областях
Фото: terminovo.te.ua

"Укрзализныця" обновила информацию о движении поездов в областях Украины, объявленных «красными» карантинными зонами.

Об этом сообщается на сайте "УЗ".

Отмечается, что в Николаевской области до 1 апреля включительно ограничений высадки-посадки не будет, но ситуация может измениться в связи с динамикой заболеваемости в регионе.

Во Львовской области высадка и посадка пассажиров не ограничены по меньшей мере до 30 марта включительно, также в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в регионе.

В Киеве и Киевской области, а также Сумской и Одесской областях ограничений высадки-посадки нет.

В Черновицкой, Ивано-Франковской, Житомирской и Закарпатской областях ограничения по продаже билетов, а также по высадке-посадке продлены до 6 апреля включительно. В то же время в "УЗ" отмечают, что компания следит за динамикой заболеваемости в регионах и готова и к назначению спецрейсов по согласованию с Министерством здравоохранения, и к восстановлению полноценного пассажирского сообщения в этих регионах.

Напомним, 22 марта, Кабинет министров согласовал изменения в порядке применения транспортных ограничений для "красных зон". Транспортные ограничения будут вводить отдельными решениями государственных или региональных комиссий для каждого региона, а не автоматически по факту попадания региона в официальный перечень "красных зон" по решению Минздрава.

"Со своей стороны "Укрзализныця" будет сразу же предлагать спецрейсы в такие регионы с целью предотвращения неконтролируемой перевозки пассажиров, которые вынуждены срочно покинуть регион", - отметили в УЗ.

10 марта "Укрзализныця" приостановила движение поездов в "красных" зонах. А ранее "УЗ" назначила 10 спецрейсов из и в Закарпатскую, Ивано-Франковскую и Черновицкую области для безопасного вывоза пассажиров, которым критически важно уехать из карантинной зоны.

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