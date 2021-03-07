С завтрашнего дня Укрзализныця прекращает продажу билетов в Закарпатскую область

Ограничены высадка и посадка пассажиров с приобретенными билетами после 9 марта.

С завтрашнего дня Укрзализныця прекращает продажу билетов в Закарпатскую область
Фото: sannews.com.ua

С 8 марта и до конца действия усиленного карантина Укрзализныця приостановит продажу билетов в Закарпатскую область.

Об этом информирует пресс-служба компании.

Кроме того, ограничены высадка и посадка пассажиров с уже приобретенными билетами на даты после 9 марта включительно.

До 8 марта включительно все пассажиры с приобретенными билетами смогут беспрепятственно выехать или добраться в Закарпатье по железной дороге.

"Укрзализныця внимательно следит за ситуацией и готова к назначению специальных рейсов по представлению Закарпатской ОГА для вывоза 2 100 человек с билетами на время действия карантина", - добавила пресс-служба.

Напомним, Укрзализныця 8 и 9 марта выполнит 5 специальных рейсов для безопасной перевозки более 3 000 пассажиров, которым критически важно уехать из карантинных зон.

Рейсы осуществляются по представлению Ивано-Франковской и Черновицкой ОГА и по согласованию с Министерством здравоохранения и Министерством инфраструктуры.

8 марта на Закарпатье будет установлен высший уровень эпидемической опасности – регион переходит в “красную зону”. Ранее в части области ввели жесткий карантин.

Также в "красной зоне" находятся Ивано-Франковская, Житомирская и Черновицкая области.

В “оранжевой” зоне находятся Киев и Киевская область, Винницкая, Донецкая, Запорожская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая области.

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