2021-02-16
"Укрзализныця" запускает дополнительный поезд из Киева в Черновцы
Он будет курсировать со следующей недели.
Фото: Александр Рудоманов
"Укрзализныця" на следующей неделе запускает дополнительный поезд из Киева в Черновцы.
Об этом информирует пресс-служба компании.
Поезд №249/250 Киев - Черновцы будет отправляться из Киева 26 февраля, 1, 5, 7 и 9 марта в 15:09 и прибывать в Черновцы в 08:15.
В обратном направлении отправление 25 и 28 февраля, 4, 6, 8 марта в 19:15 и прибытие в Киев в 12:30.
Напомним, в конце января "Укрзализныця" запустила пригородный поезд Константиновка - Харьков. Он курсирует ежедневно, кроме вторника и среды.