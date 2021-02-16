"Укрзализныця" запускает дополнительный поезд из Киева в Черновцы

Он будет курсировать со следующей недели.

"Укрзализныця" запускает дополнительный поезд из Киева в Черновцы
Фото: Александр Рудоманов

"Укрзализныця" на следующей неделе запускает дополнительный поезд из Киева в Черновцы.

Об этом информирует пресс-служба компании.

Поезд №249/250 Киев - Черновцы будет отправляться из Киева 26 февраля, 1, 5, 7 и 9 марта в 15:09 и прибывать в Черновцы в 08:15.

В обратном направлении отправление 25 и 28 февраля, 4, 6, 8 марта в 19:15 и прибытие в Киев в 12:30.

Напомним, в конце января "Укрзализныця" запустила пригородный поезд Константиновка - Харьков. Он курсирует ежедневно, кроме вторника и среды.

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