SkyUp откроет пять новых маршрутов в Европу

Авиакомпания SkyUp анонсировала открытие пяти новых маршрутов из Киева и Львова в города Италии и Польши весной 2021 года. Об этом сообщает avianews.com .

SkyUp откроет пять новых маршрутов в Европу
Фото: itc.ua

График полетов

29 марта авиакомпания планирует улететь из Киева в польский Лодзь с частотой два раза в неделю.

С 25 апреля количество рейсов увеличится до четырех в неделю. Минимальная стоимость авиабилетов начинается от 731 грн в одну сторону.

30 апреля SkyUp запустит рейс Львов-Лодзь с частотой два раза в неделю и ценой билетов от 535 грн в одну сторону.

С 21 мая в расписании стоит рейс Львов-Бергамо. Авиакомпания планирует летать по этому маршруту дважды в неделю и продает билеты от 840 грн в одну сторону.

29 мая SkyUp планирует открыть сразу два рейса из Киева — в Бари и Катовице. В первом случае частота полетов составит два раза в неделю, а цена билетов начинается от 1264 грн.

Во втором случае в расписании заявлены три рейса в неделю с ценой билетов от 756 грн в одну сторону.

Для всех маршрутов минимальные цены указаны с учетом перевозки только ручной клади.

Напомним

Ранее SkyUp Airlines анонсировал запуск авиарейсов из Киева на Мальту. Первый рейс запланирован на 29 мая.

29 марта SkyUp запускает новый авиарейс из Киева в Берлин.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Цены на бензин в Украине выросли за сутки в среднем на 9-10 копеек за литрЦены на бензин в Украине выросли за сутки в среднем на 9-10 копеек за литр
Начались продажи Renault Sandero нового поколенияНачались продажи Renault Sandero нового поколения
Госавиаслужба разделила украинский авиарынокГосавиаслужба разделила украинский авиарынок
В Донецкой области перевернулась маршрутка с пассажирами, у водителя случился инфарктВ Донецкой области перевернулась маршрутка с пассажирами, у водителя случился инфаркт
ЗАЗ будет выпускать автомобили KiaЗАЗ будет выпускать автомобили Kia
Блок рекламы


Похожие новости
Panasonic начнёт производство новых батарей Tesla 4680 на гигафабрике в Неваде в конце годаPanasonic начнёт производство новых батарей Tesla 4680 на гигафабрике в Неваде в конце года
SkyUp запускает рейсы из Украины в ИталиюSkyUp запускает рейсы из Украины в Италию
SkyUp запустит рейсы из Украины в два итальянских городаSkyUp запустит рейсы из Украины в два итальянских города
SkyUp запустит прямые рейсы из Киева на МальтуSkyUp запустит прямые рейсы из Киева на Мальту
В SkyUp разъяснили новые условия перевозки товаров Duty FreeВ SkyUp разъяснили новые условия перевозки товаров Duty Free
SkyUp вводит новую норму ручной клади: что изменитсяSkyUp вводит новую норму ручной клади: что изменится
Грузооборот на Днепре снизился впервые за пять летГрузооборот на Днепре снизился впервые за пять лет
SkyUp анонсировала новые авиарейсы в Германию и ЧехиюSkyUp анонсировала новые авиарейсы в Германию и Чехию
Hyundai опять отзывает кроссоверы TucsonHyundai опять отзывает кроссоверы Tucson
В Киеве автомобиль выехал на встречную полосу и спровоцировал ДТП с пятью машинамиВ Киеве автомобиль выехал на встречную полосу и спровоцировал ДТП с пятью машинами
Последние новости
Подгружаем последние новости