Українець змайстрував гусеничний всюдихід

Житель Зборова Ігор Радь будував машину разом з онуком і витратив на свій проект два з половиною роки, пише Суспільне. Тернопіль.

Чоловік розповів “Суспільне. Тернопіль”, що конструював машину два з половиною роки. Він зробив її для того, щоб взимку можна було чистити сніг та їздити на природу, наприклад, вивезти мисливців до лісу або дістати застряглий в заметі автомобіль.

Для свого проекту Ігор Радь використовував буквально все, що було під рукою. Основою для всюдихода стала саморобна рама з профільної труби 80?40 міліметрів. Передня частина кузова його машини – це польський фургон Zuk, двигун – від “Москвича”, задня шибка – від Volkswagen Scirocco, а гусениці – саморобні, з коліс. Цікаво, що виглядає увесь цей “салат” цілком пристойно.

У рух снігохід призводить 1,5-літровий двигун від “Москвич 412” потужністю 75 кінських сил. Максимальна швидкість становить 70 кілометрів на годину, за словами власника. Мотор розташований між передніми кріслами. Замість керма встановлені два важелі – традиційна система управління для гусеничних машин.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ТОП-5 автомобилей, которые быстрее других гниютТОП-5 автомобилей, которые быстрее других гниют
Автопарк Национальной полиции пополнился 310 седанамиАвтопарк Национальной полиции пополнился 310 седанами
ДТП на площади Победы в Киеве: один пьяный водитель вывел из строя семь машинДТП на площади Победы в Киеве: один пьяный водитель вывел из строя семь машин
В Киеве установили новые дорожные знаки 1.40 "изменение покрытия"В Киеве установили новые дорожные знаки 1.40 "изменение покрытия"
Мотор Сич отремонтирует вертолеты МИ-8 для ГрузииМотор Сич отремонтирует вертолеты МИ-8 для Грузии
Блок рекламы


Похожие новости
Українець створив унікальне авто
Українець створив унікальне авто з деталей від BMW, Mercedes-Benz і трактора
Українець показав, як захистити авто від евакуатораУкраїнець показав, як захистити авто від евакуатора
Українець вигадав спосіб, як не платити штрафи з камер автофіксації
Українець побудував дитячу версію Cybertruck за 500 гривеньУкраїнець побудував дитячу версію Cybertruck за 500 гривень
Українець створив копію електропікапа Tesla Сybertrack
Українець перетворив Таврію на LamborghiniУкраїнець перетворив Таврію на Lamborghini
Український блогер перетворив Ланос на всюдихід і поїхав його ламати на бездоріжжя
Українець вигадав оригінальний спосіб, як уникнути штрафу з камер автофіксаціїУкраїнець вигадав оригінальний спосіб, як уникнути штрафу з камер автофіксації
Українська компанія випустить потужний мінівен-всюдихідУкраїнська компанія випустить потужний мінівен-всюдихід
Последние новости
Подгружаем последние новости