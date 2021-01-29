Українець змайстрував гусеничний всюдихід

Житель Зборова Ігор Радь будував машину разом з онуком і витратив на свій проект два з половиною роки, пише Суспільне. Тернопіль .

Чоловік розповів “Суспільне. Тернопіль”, що конструював машину два з половиною роки. Він зробив її для того, щоб взимку можна було чистити сніг та їздити на природу, наприклад, вивезти мисливців до лісу або дістати застряглий в заметі автомобіль.

Для свого проекту Ігор Радь використовував буквально все, що було під рукою. Основою для всюдихода стала саморобна рама з профільної труби 80?40 міліметрів. Передня частина кузова його машини – це польський фургон Zuk, двигун – від “Москвича”, задня шибка – від Volkswagen Scirocco, а гусениці – саморобні, з коліс. Цікаво, що виглядає увесь цей “салат” цілком пристойно.

У рух снігохід призводить 1,5-літровий двигун від “Москвич 412” потужністю 75 кінських сил. Максимальна швидкість становить 70 кілометрів на годину, за словами власника. Мотор розташований між передніми кріслами. Замість керма встановлені два важелі – традиційна система управління для гусеничних машин.