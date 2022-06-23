Українець переробив Lanos у кабріолет

Українці часто доопрацьовують під свої вимоги різні автомобілі. На цей раз справа дійшла до Daewoo Lanos, який перетворили на справжній кабріолет.

Українець переробив Lanos у кабріолет

Цей незвичайний кабріолет Lanos помітили у Києві. Колись Lanos випускали в кузові седан, хетчбек, були також пікапи та фургони. Але кабріолетів досі не було.

Звісно, привертає увагу другий ряд сидінь. Точніше, їхня відсутність. Замість сидінь поставили звичайний пластиковий стілець.

Нагадаємо, у Запоріжжі випускали Lanos з 1997 року до 2017 року. Спершу під брендом Daewoo, а з 2002 року – під брендом Chevrolet. У 2006-2011 роках ця модель була лідером із продажу серед нових автомобілів на українському ринку.

Українець переробив Lanos у кабріолет

У лінійку двигунів в різний час входило кілька силових агрегатів. Базовим був 1,3 л мотор SOHC потужністю 70 к.с, а топовим – 1,6 л DOHC потужністю 106 к.с.

Нагадаємо, Запорізький автомобілебудівний завод відновив виробництво автомобілів у 2020 році. Однак, у лютому 2022 року після початку повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ в Україну завод ЗАЗ припинив роботу.

Українець переробив Lanos у кабріолет

Раніше стало відомо про появу в Україні нового способу обману водіїв.


Максимов Віталій, Тудей





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