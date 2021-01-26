Байден взял курс на тотальную электрификацию правительственного автопарка США

Новый президент США Джозеф Байден (Joseph Biden) экологический фактор сделал одним из важных пунктов своей предвыборной кампании, поэтому деятельность в новом статусе начал именно с распоряжений, касающихся этой сферы. Правительственный автопарк планируется перевести на электротягу, власти намереваются закупать электромобили, выпускаемые в США.

Байден взял курс на тотальную электрификацию правительственного автопарка США

Источник изображения: The New York Times

Как отмечает Reuters, в 2019 году правительственные структуры США использовали около 645 000 автомобилей различного назначения, из них только 3215 штук к июлю 2020 года могли похвастать наличием тяговых электродвигателей. Чтобы заменить весь правительственный автопарк на электрический, властям США потребуется не менее $20 млрд, как считают эксперты.

Чтобы получить право участвовать в госзакупках, производители электромобилей должны будут выпускать соответствующие модели на территории США, а также обеспечивать уровень локализации не менее 50 %. Примечательно, что данный показатель будет измеряться не только по количеству американских комплектующих, но и в экономическом выражении по объёму затрат и созданных рабочих мест. Инициатива должна будет дать работу одному миллиону американцев.

Аналитики считают, что текущий уровень развития производства электромобилей не сможет полностью покрыть потребности федеральных органов. Байден одновременно призывает построить не менее 550 тысяч зарядных станций. Для рядовых граждан США будут предусмотрены государственные субсидии на покупку более экологических чистых транспортных средств, а развитие производства электромобилей на территории страны будет поддерживаться правительственными фондами. Пока сложно судить о том, будет ли наличие гибридной силовой установки считаться подходящим критерием для участия автомобиля в новой правительственной программе. На её реализацию наверняка уйдут годы, поскольку в США попросту не выпускается необходимое количество электромобилей нужных типов.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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