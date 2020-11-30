Под Черниговом погиб в ДТП угонщик такси

Под Черниговом трагически погиб в ДТП 33-летний мужчина, убегавший на машине от полицейских. Об этом инциденте сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Под Черниговом погиб в ДТП угонщик такси – мужчина так убегал от полиции

Трагический финал этой истории разыгрался в пгт Михайло-Коцюбинское. А началось все вчера, 28 ноября, вечером в самом Чернигове. Пассажир такси, воспользовавшись моментом, угнал у таксиста автомобиль Renault Kangoo. Тот, конечно, сразу сообщил в полицию, и в городе объявили план "Перехват".

Ориентировку с описанием машины и ее номером разослали всем патрульным Черниговской и прилегающей к ней областей. Результат оперативных действий полицейских не замедлил сказаться. Через несколько часов разыскиваемый автомобиль приметили на выезде из областного центра.

Под Черниговом погиб в ДТП угонщик такси – мужчина так убегал от полиции

Полиция помчалась к нему. Однако угонщик не подчинился требованиям правоохранителей и лишь прибавил скорости. Патрульные устремились за ним.

Не известно, сколько бы длилась эта погоня, если бы на территории пгт Михайло-Коцюбинское удача не подвела похитителя такси. Он не смог справиться с управлением автомобилем, и машина на высокой скорости слетела в кювет и там столкнулась с деревом.

Угонщик получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте ДТП.

Полиция установила его личность. Похитителем такси оказался 33-летний житель Черкасс. Что побудило угонщика к такому отчаянному поступку, он, к сожалению, уже не скажет.

Напомним, в Польше три буса с водителями-украинцами не смогли разминуться на дороге в Люблинском воеводстве. К сожалению, один из водителей столкнувшихся машин, от полученных травм погиб.


Марченко Любов, Тудей

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