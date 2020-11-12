Пассажиропоток аэропорта “Киев” в этом году снизился более чем на 70%

За 10 месяцев 2020 года Международный аэропорт “Киев” имени Игоря Сикорского обслужил на 71,1% меньше пассажиров, чем за аналогичный период прошлого года. А в октябре 2020 года, по сравнению с октябрем прошлого года, пассажиропоток аэропорта снизился почти на 80%.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Международного аэропорта “Киев” имени Игоря Сикорского.

Как сообщается, в октябре сего года Международный аэропорт “Киев” им. Игоря Сикорского обслужил 46,1 тысячу пассажиров, что на 79,5% меньше, чем в октябре 2019 года. Количество пассажиров, обслуженных на международных рейсах составило 44,2 тысяч человек, на внутренних рейсах – 1,9 тысяч человек.

Согласно сообщению, количество рейсов, которые аэропорт обслужил в октябре 2020 года составило 1151 на прилет и вылет, что на 49,3% меньше аналогичного периода 2019 года. Из них международных рейсов – 930, внутренних – 221.

Наиболее популярными международными направлениями в октябре 2020 года стали – Варшава (Польша), Дортмунд (Германия), Биллунн (Дания), Даламан (Турция), Лондон (Великобритания), Познань (Польша), Вильнюс (Литва). Среди внутренних рейсов самыми популярными в октябре были – Запорожье, Днепр, Одесса.

Сообщается, что в целом с начала 2020 года Международный аэропорт “Киев” обслужил 646,6 тысячи пассажиров, что на 71,1% меньше, чем в январе-октябре 2019 года. Количество пассажиров, обслуженных на международных рейсах – 633,7 тыс., на внутренних рейсах – 12,9 тыс. пассажиров.

Количество рейсов в январе-октябре 2020 года составило 10 951 на прилет и вылет, что на 53,5% меньше аналогичного периода 2019 года. Из них международных рейсов – 8750, внутренних – 2201.

Наиболее популярные международными направлениями с начала 2020 года стали Варшава (Польша), Минск (Беларусь), Вена (Австрия), Берлин (Германия), Лондон (Великобритания), Мемминген (Германия), Дортмунд (Германия), самые популярные с начала года внутренние направления – Запорожье, Днепр, Одесса.

Напомним, в сентябре 2020 года международный аэропорт “Киев” им. Сикорского обслужил 51,1 тыс. пассажиров. Это на 66,8% меньше, чем в сентябре 2019 года.

Летом руководство международного аэропорта “Киев” заявило, что вынуждено сократить половину своих сотрудников, чтобы спасти предприятие от банкротства.