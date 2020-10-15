В Киеве забрали на штрафплощадку суперкар McLaren

В Киеве ежедневно на штрафплощадку за нарушение правил парковки отправляют десятки автомобилей. Инспекторы по парковке вызывают эвакуаторы и для самых дорогих машин. Так, они на штрафплощадку даже отправили McLaren 570S.

В Киеве забрали на штрафплощадку суперкар McLaren

Теперь водителю этого британского спорткара придется потратить деньги и, главное, время, чтобы забрать его со штрафплощадки. Конечно, деньги небольшие, но ведь время – бесценно.

Это уже не первый случай, когда в украинской столице эвакуируют премиальные автомобили. Ранее, кстати, на штрафплощадку отправили ещё один спорткар McLaren - 720S.

Напомним, что в Киеве инспекция по парковке начала использовать эвакуаторы с боковой загрузкой. Они эвакуируют автомобиль всего за 2 минуты. Эти эвакуаторы сделаны турецкой компанией Miles Eurolift на базе Iveco Eurocargo.

Спецоборудование весит 4250 кг. Длина вилки - 2500 мм. Полезная нагрузка - от 2500 до 3000 кг.


: Максимов Віталій, Тудей

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