В Киеве забрали на штрафплощадку суперкар McLaren

В Киеве ежедневно на штрафплощадку за нарушение правил парковки отправляют десятки автомобилей. Инспекторы по парковке вызывают эвакуаторы и для самых дорогих машин. Так, они на штрафплощадку даже отправили McLaren 570S.

Теперь водителю этого британского спорткара придется потратить деньги и, главное, время, чтобы забрать его со штрафплощадки. Конечно, деньги небольшие, но ведь время – бесценно.

Это уже не первый случай, когда в украинской столице эвакуируют премиальные автомобили. Ранее, кстати, на штрафплощадку отправили ещё один спорткар McLaren - 720S.

Напомним, что в Киеве инспекция по парковке начала использовать эвакуаторы с боковой загрузкой. Они эвакуируют автомобиль всего за 2 минуты. Эти эвакуаторы сделаны турецкой компанией Miles Eurolift на базе Iveco Eurocargo.

Спецоборудование весит 4250 кг. Длина вилки - 2500 мм. Полезная нагрузка - от 2500 до 3000 кг.