В продажу поступил раритетный электрокар за 500 долларов

В Штатах выставили на продажу уникальный электрокар. Его название — Electrek Uncar. Машины этого типа производились между 1979 и 1982 годами. Точное количество выпущенных авто неизвестно. Американские специалисты называют цифру в 500-750 единиц. За раритетный образец просят всего 500 долларов. Пишет Prostomob.com

Выставленный на торги электромобиль найден в поле. Номер с машины снят, имя последнего владельца неизвестно. О состоянии электрокара податель объявления предпочел умолчать. Желающим обзавестись машиной предлагается покупать ее «как есть». Риск оправдывается экстремально низкой ценой. Место нахождения авто – г. Боулдер (штат Колорадо).

Краткая информация о выставленном на торги е-мобиле:

название — Electrek Uncar;

год выпуска – 1979-82;

материалы кузова – стекловолокно и поликарбонат;

количество аккумуляторных блоков – 16 (все – кислотно-свинцового типа на 6 Вт, с опцией зарядки от обычной бытовой розетки);

мощность движка (л.с.) – 32;

граничная скорость передвижения (км/ч) – 120;

время разгона с места до 48 км/ч. (сек.) – 9,0;

максимальный запас хода от одной зарядки на скорости 48 км/ч. – 160 км.

В свое время обсуждаемый электрокар относился к автомобилям класса «премиум». В начале восьмидесятых стоимость Electrek Uncar составляла $25 000, по тогдашнему курсу доллара.

Выпустившая уникальный е-мобиль фирма, в настоящее время, работает под другим названием, занимаясь производством комплектующих для экологичных видов транспорта.