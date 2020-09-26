СМИ опубликовали сведения о состоянии самолета АН-26, который упал около Чугуева

Представители ГП "Антонов" выполняли работы по продлению ресурса самолета с 10 по 20 августа 2020 года.

Специалисты ОАО "Мотор Сич" в 2020 году продлили срок службы левого двигателя Ан-26Ш с бортовым знаком 76 до очередного капремонта в июне 2021 года несмотря на то, что мотор должны были капитально отремонтировать еще в 2003 году.

Об этом свидетельствуют сведения о самолете, которые имеются в распоряжении "Цензор.нет".

Представители ГП "Антонов" выполняли работы по продлению ресурса самолета с 10 по 20 августа 2020 года.

В документах содержатся следующие сведения о состоянии узлов самолета:

левый двигатель АИ-24Вт №Н474ВТ128 изготовлен в 1977 году. Капремонт выполнен в 1990 году, после чего до следующего установленного ресурса +1750 часов за 13 лет. В 2020 году специалисты ОАО "Мотор Сич" продлили срок службы до очередного капремонта в июне 2021, межремонтный ресурс - до наработки 5762 часов.

"Мотор Сич" продлили срок службы до очередного капремонта в июне 2021, межремонтный ресурс - до наработки 5762 часов. правый двигатель АИ-24Вт №Н441ВТ050 изготовлен в 1974 году. Пять раз ремонтировался капитально. В пятый раз - в марте 1993 года с ресурсом 1000 часов за 7 лет, но специалисты ОАО "Мотор Сич" продолжили межремонтный ресурс до общих 5931 часов, а календарный срок службы - до октября 2020 года.

"Мотор Сич" продолжили межремонтный ресурс до общих 5931 часов, а календарный срок службы - до октября 2020 года. вспомогательная силовая установка РУ19А-300 №Р515306 изготовлена в 1985 году. Капитальных ремонтов не проходила. Сначала ресурс до первого капремонта определен в 1500 часов за 10 лет, но в мае этого года сроки были продлены до 21 мая 2021 года. Наработка - 376 часов, 1751 цикл.

левый винт АВ-72Т серии 02А №С82Л411 изготовлен в 1988 году. Прошел два капремонта, в том числе - в 2008 году, после чего был установлен межремонтный ресурс 2000 часов за 6 лет. Но в 2019 году межремонтный срок службы продлен до 15 октября 2020 года. Наработка с начала эксплуатации - 3028 часов.

правый винт АВ-72Т серии 02А №91Л1 изготовлен в 1989 году. Капремонт проведен в 2014 году, после которого ресурс установлен в 2000 часов за 8 лет. Наработка - 3338 часов.

Фото: Цензор.нет

Фото: Цензор.нет

Таким образом, на июнь 2020-го левый двигатель самолета АН-26Ш, разбившегося вчера под Чугуевом, наработал после капремонта 2339 летных часов - на 589 часов больше, чем допустимый после капремонта максимум.

Для правого двигателя после его ремонта в 1993 году был установлен ресурс в 1000 летных часов и 7 лет службы. Вместо этого двигатель прошел 1662 часа и 20 лет службы.

"Много лет Министерство обороны экономило и заключало контракт на продление ресурса двигателей. То есть приезжали специалисты завода "Мотор Сич", проверяли состояние двигателя и выносили решение - годен. Такое типичное русское "авось". Техника-то надежная, ну что с ней произойдет, ведь летает пока, да? Главное, что находятся такие директора и инженеры на авиазаводах "Антонова" и "Мотор Сич", которые своими подписями и бумажками прикрывают военное начальство в случае катастрофы. Вот только ничто не вечно, и металл устает, и именно поэтому созданы нормы и правила эксплуатации двигателей, проводятся капитальные ремонты, чтобы исключить случайности и обеспечить безопасность", - прокомментировал ситуацию журналист, главный редактор" Цензор.нет "Юрий Бутусов.

Напомним, самолет Ан-26 Вооруженных сил Украины упал около 21 часа в пятницу, 25 сентября, на расстоянии 2 км от военного аэродрома у города Чугуев. После падения самолет загорелся. Самолет выполнял тренировочные полеты. На его борту было 27 человек - 20 курсантов Харьковского университета ВС ВСУ и 7 членов экипажа.

На месте трагедии вечером нашли тела 22 погибших. Двум курсантам удалось выжить в катастрофе. Впоследствии один из них скончался в больнице от тяжелых травм - у него было обожжено 90% тела. Второй курсант Вячеслав Золочевский - находится в военном госпитале Харькова в состоянии средней тяжести.

По словам главы Минобороны Андрея Тарана, предварительная причина падения самолета - отказ датчика в левом двигателе, самолет зацепился крылом за землю. Судно изготовили в 1977 году, до очередного ремонта двигателя оставалось 5 тысяч летных часов.

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