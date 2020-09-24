Tesla за $25 тысяч. Что пообещал Маск на Battery Day

22 сентября Илон Маск провел долгожданное для многих мероприятие. Оно называется Battery Day и посвящено достижениям компании в области разработки и улучшения ключевого компонента каждой Tesla — батареям. Об этом пишет AIN.UA.

Презентацию смотрели как в автокинотеатре/Фото: ain.ua

О чем говорили на Battery Day

Никаких новых автомобилей Илон Маск не показал, вся презентация была посвящена ключевому элементу — батареям.

Tesla S в новой версии Plaid. Ранее самой мощной Tesla S была версия Ludicrous, но благодаря новым разработкам компании Маска удалось достичь производительности мощнее. Tesla S Plaid будет ехать 0-100 км/ч менее чем за 2 секунды, при этом дальность хода автомобиля — около 830 км. Для компании это рекорд, сейчас ее машины так быстро и так долго не ездят. Правда, за такое удовольствие нужно сильно доплатить — цена составляет $139 990.

Сейчас в самой дорогой комплектации автомобиль обойдется менее сотни тысяч долларов. Сам автомобиль уже можно заказать, но ждать нужно будет до конца 2021-го — еще год.

Сейчас компания заказывает батареи у Panasonic. Это сотрудничество продолжится еще некоторое время, но команда инженеров Tesla трудится над батареями собственной разработки. Они должны быть в 6 раз мощнее, что позволит увеличить дальность хода машины на 16%. Кроме того, благодаря in-house разработке сами аккумуляторы станут дешевле, что позволит снизить цену автомобиля. По предварительным данным, Tesla сможет сделать батарею вдвое дешевле, что позволит довести почти до равной стоимость электрокаров и машин с ДВС.

Также Маск рассказал о планах на строительство нового завода по производству катодов, а также — что он откажется от использования кобальта в них. Правда, где будет новый завод и когда отказ вступит в силу — пока неизвестно.

Tesla за $25 тысяч

Самый крупный анонс — он же «повторяющийся». Маск сказал, что благодаря новым технологиям производства аккумуляторов (что позволит сделать их более дешевыми), компания Tesla сможет выпустить машину за $25 000. Сейчас самый доступный вариант стоит более $35 000. На это потребуется около трех лет.

Инвесторы недовольны

Последние несколько месяцев акции Tesla росли как биткоин: в десять раз за год. Одной из причин такого роста эксперты называли большие ожидание от этого самого ивента — Battery Day. Все ждали большого прорыва и улучшений. Маск рассказал, что они будут и как показывает практика, он чаще выполняет свои обещания, нежели просто говорит. Но оказалось, что инвесторы не готовы ждать: новые разработки им нужны здесь и сейчас, а не «через три года».

Еще во время презентации стоимость акций компании начала опускаться, к концу дня Tesla потеряла почти 6%. Кроме того, упали цены на акции подрядчиков компании по поставкам батарей: если Tesla и правда разрабатывает свои батареи, то приблизительно с 2022 года целый пул компаний потеряет большой объем заказов на поставки.

Что говорят эксперты

Впрочем, как уверяют эксперты, серьезно относиться к падению стоимости акций Tesla пока не стоит. Из-за наплыва непрофессиональных инвесторов на рынок, любые новости (не радостные) могут более резко отражаться на рынке.

Ожидания Маска

Сам же Маск уверен, что в этом году компания таки продаст более 500 000 автомобилей (в прошлом году 367 000), а в будущем, благодаря новым более дешевым батареям, сможет кратно увеличить продажи по всему миру.