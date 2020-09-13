Пограничники задержали украинца, который легкомоторным самолетом перевозил контрабандные сигареты в Румынию

Мужчина является жителем Черкасской области.

Пограничники задержали украинца, который легкомоторным самолетом перевозил контрабандные сигареты в Румынию
Фото: ДПСУ

Пограничники задержали украинца, который легкомоторным самолетом перевозил сигареты в Румынию.

Как сообщили в Госпогранслужбе, мужчина в ночь с 11 на 12 сентября совершил четыре полета в Румынию с контрабандой на борту. Он незаконно пересек границу не впервые. Для этого обустроил взлетно-посадочную площадку в Черновицкой области.

Контрабандиста задержали по месту его жительства - в поселке Хлыстуновка на Черкасчине. Сверхлегкий самолет типа "Zenith" без бортового номера изъяли.

Правоохранители квалифицируют нарушение по ст. 334 "Нарушение правил международных полетов" Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на Закарпатье контрабандисты хотели перебросить сигареты через границу с помощью катапульты.

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