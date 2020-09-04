В столице Китая восстановили прямые авиарейсы с восемью странами мира

Уже около месяца в Пекине новые случаи COVID-19 не фиксируются.

Столица Китая с четверга возобновила прямое пассажирское авиасообщение, ранее приостановленное из-за эпидемии коронавируса.

Первый прямой международный рейс CA746 по маршруту Пномпень - Пекин выполнила авиакомпания Air China, со ссылкой на китайские СМИ передает Интерфакс-Украина.

Регулярные авиарейсы будут осуществляться со странами с достаточно благоприятной эпидемиологической обстановкой: Таиландом, Камбоджей, Пакистаном, Грецией, Данией, Австрией, Швецией и Канадой.

Все пассажиры, прибывающие в Пекин, будут проходить процедуру медицинского освидетельствования, пишет пекинская газета "Синьцзин бао".

С декабря 2019 года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 634 человека, зафиксировано 85 тыс. 102 активных случая заражения, из которых 2 тыс. 553 - ввезенные.

Случаи заражения коронавирусом внутри страны не фиксируются уже больше недели, все новые случаи "завезены". В Пекине новые случаи заболевания COVID-19 не фиксируются уже около месяца.