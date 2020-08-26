В поездах "Укрзализныци" начала работу военизированная охрана

Также в вагонах продолжают устанавливать камеры видеонаблюдения.

"Укрзализныця" начала пилотный проект по охране пассажирских поездов силами собственной военизированной охраны.

Об этом сообщил и.о. главы правления "УЗ" Иван Юрик.

"На первом этапе работники военизированной охраны будут сопровождать 10 пассажирских поездов. В дальнейшем их перечень будет увеличен", - сказал он.

В частности, охранники будут ездить в поездах №10/9 Мариуполь - Киев , №29/30 Киев - Ужгород, №38/37 Киев - Запорожье, №49/50 Киев - Трускавец, №63/64 Харьков - Киев , №79/80 Днепр - Киев , №92/91 Львов - Киев , №102/101 Киев - Херсон, №106/105 Одесса - Киев , №136/135 Киев - Покровск.

Сотрудники охраны перед каждым рейсом будут проходить инструктаж. Также они будут обеспечены специальной формой одежды и знаками различия.

Планируется, что на старте проекта в нем будут задействованы до 40 сотрудников военизированной охраны ежедневно.

Также "УЗ" продолжит оснащать вагоны поездов камерами видеонаблюдения. Сейчас они установлены почти в трети вагонов, задействованных в перевозках.

Напомним, в 2014 году в рамках реформы была расформирована транспортная милиция, и наряды правоохранителей перестали патрулировать вокзалы и работать в поездах.

31 июля в поезде "Мариуполь-Киев" ночью мужчина избил женщину и пытался ее изнасиловать. Злоумышленника задержали. Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 153 (сексуальное насилие) и ч. 2 ст. 122 (умышленное телесное повреждение средней тяжести) Уголовного кодекса. После этого случая Юрик заявил, что для безопасности пассажиров необходимо возобновить сопровождение поездов сотрудниками Национальной полиции.

В марте полиция начала сопровождение поездов на двух маршрутах. Такое решение было принято из-за увеличения случаев насилия в поездах.