Украинских водителей начали штрафовать за ЗD номерные знаки

Украинских водителей начали штрафовать за ЗD номерные знаки

В Украине в последнее время стала популярной услуга предоставления ЗD автомобильного номерного знака. Однако, оказывается, использование таких номеров незаконно. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил первый замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

В артикуле 4.3 ДГТУ 3650:2019 говорится, что автомобильные номерные знаки должны быть изготовлены из алюминиевой или стальной пластины.

При изготовлении ЗD автомобильного номерного знака производится нанесение акриловых символов на внешнюю сторону алюминиевого номерного знака.

Таким образом, ЗD номерные знаки не соответствуют требованиям артикула 4.3 ДГТУ 3650:2019.

В правилах дорожного движения говорится, что водителю нельзя управлять автомобилем, у которого номерной знак не соответствует стандарту. Об этом же говорится и в Кодексе об административных правонарушениях. Штраф за такое правонарушение составляет 170 гривен.


Максимов Віталій, Тудей

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