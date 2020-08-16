На Винничине ликвидировали преступную схему завладения автомобилями

На Винничине ликвидировали преступную схему завладения автомобилями

В Винницкой области полиция задержала преступников, которые под поводом предоставления «услуг» по переоформлению автомобилей на украинскую регистрацию или проведению их ремонта, завладевали транспортными средствами, а потом вымогали деньги с их собственников за возвращение.

По версии следствия, организовал преступную «схему» 47-летний ранее судимый мужчина. К преступной деятельности он привлек ещё несколько человек из своего окружения.

На данный момент известно о трех преступных эпизодах. Злоумышленники получали машины на иностранных номерах, чтобы их зарегистрировать. Через некоторое время они начинали требовать деньги за их возвращение.

Организатора преступления подозревают по ч. 2 ст. 289 УК Украины. Максимальное наказание по этой статье – 8 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

Решается вопрос о предъявлении подозрения в совершении преступления другим участникам этой преступной группы.


Максимов Віталій, Тудей

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