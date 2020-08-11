Каким бы мог стать современный Запорожец

Ателье Askaniadesign Carstyling Studio представило проект современного ЗАЗ-965. В соответствии с новыми веяниями, горбатый Запорожец превратили в кроссовер. Конечно, авто не станет серийным, ведь ЗАЗ с 2011 года не выпускает авто собственной разработки.

Новый Запорожец разработал дизайнер Сергей Чумаченко, причем подготовил два разных варианта ЗАЗ-965. Они немного отличаются внешне, но оба являются трехдверными кроссоверами с купеобразной линией крыши.

Во внешнем виде сразу угадывается горбатый Запорожец, ведь у авто характерные раздутые формы и знакомый дизайн фар. Вместе с тем, стилист добавил кроссоверам мускулов и колесные арки расширены.

Правда, кроссоверы ЗАЗ – не заднемоторные, как оригинал. По задумке автора, спереди установлен бензиновый турбомотор малого объема.

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