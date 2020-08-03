Укрзализныця закрыла продажу билетов в Луцк и Тернополь
Укрзализныця остановила продажу билетов в Луцк и Тернополь и обратно в соответствии с решениями региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом
«По состоянию на 1 августа билеты уже не продавались до станций Луцк и Тернополь на даты, начиная с 3 августа, как это предусмотрено решением».
Ограничение действует для поездов:
№41/42 Днепр-Трускавец,
№98/97 Ковель-Киев,
№88/87 Ковель-Новоалексеевка,
№12/11 Одесса-Львов,
№81/82 Киев-Ужгород,
№49/50 Киев-Трускавец,
№136/135 Черновцы-Одесса,
№108/107 Одесса-Ужгород,
№110/109 Львов-Херсон,
№86/85 Львов-Новоалексеевка,
№715/716 Киев-Львов.
Что с билетами
Пассажирам указанных поездов, которые планировали поездку в Луцк, Тернополь или обратно, предложили компенсацию полной стоимости билетов.
Укрзализныця просит с пониманием отнестись к ситуации и не препятствовать работе железнодорожной отрасли.
Ранее сообщалось
- Услуга единого электронного билета (SmartTicket) на 5 видов украинского транспорта полноценно заработает осенью. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.