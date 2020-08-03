Поплавского оштрафовали за неправильную парковку: “Побежал за крапивой, а машину оставил“

Ректор Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский оставил свое авто в неположенном месте в центре столицы, за что был оштрафован полицией. Снимок неправильно припаркованного автомобиля появился в Telegram-канале " Киев Оперативный".

Инцидент произошел в воскресенье, 2 августа. Поплавский приехал на Бессарабский рынок, и так как с парковкой в этом районе сложно, ректор просто оставил машину в левой полосе, где остальным автомобилям его пришлось объезжать. Полиция очень быстро заприметила нарушителя и Поплавскому выписали штраф за нарушение ПДД.

"Господин Михаил Поплавский побежал за крапивой на Бессарабский рынок, а машину свою оставил просто в левой полосе для движения. Полицейские оказались не фанатами его творчества и выписали штраф", - подписали видео в Telegram.

https://youtu.be/mS4gc-45HQ4