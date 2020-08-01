2020-08-01
Четыре человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком в Запорожской области
BМW при обгоне выехал на встречную полосу.
Фото: Нацполіція
Четыре человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком в Запорожской области. Об этом сообщили в Нацполиции.
Авария произошла утром 1 августа на трассе "Васильевка-Бердянск".
"Водитель автомобиля «BМW» во время обгона выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем «MАN»", - говорится в сообщении.
Фото: Нацполіція
Четыре человека погибли на месте, еще один госпитализирован. Для деблокации тел погибших привлекли работников ГСЧС.
Из-за ДТП движение по трассе перекрыто, участок объезжают через соседние населенные пункты.