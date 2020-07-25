Депутаты ВР не платят штрафы за нарушение ПДД

Депутаты ВР не платят штрафы за нарушение ПДД

По информации украинских СМИ, народный депутат от группы «За будущее» Антон Яценко с момента начала работы камер автофиксации нарушений ПДД получил 60 штрафов за превышение скорости. Ни один штраф на данный момент он не оплатил.

Журналисты ссылаются на данные полицейского реестра, где видно, что господин Яценко пока не заплатил ни один штраф за превышение скорости.

Некоторые другие народные депутаты тоже игнорируют «письма счастья». Так, например, народный депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский получил 11 штрафов за превышение скорости, зарегистрированные камерами автофиксации. Он оплатил только один штраф.

Напомним, что с 1 июня за соблюдением скоростного режима на украинских дорогах следят камеры автофиксации. Правда, пока они есть не во всех областях нашей страны.

Камеры автофиксации регистрируют превышение скорости, а также проезд на красный сигнал светофора и проезд по полосе движения общественного транспорта.


Максимов Віталій, Тудей

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