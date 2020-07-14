Boeing начал выпуск истребителей под гиперзвуковое оружие США

Американский аэрокосмический концерн Boeing подписал контракт с ВВС США контракт на $1,2 млрд на строительство партии из 8 двухместных истребителей-бомбардировщиков McDonnell Douglas F-15E Strike Eagle в модернизированной версии F-15EX Advanced Eagle, которые способны нести гиперзвуковое оружие.

Основной особенностью нового самолёта является архитектура Open Mission Systems (OMS), позволяющая легко внедрять новые технологии. Advanced Eagle также получил управление «по проводам», новую систему радиоэлектронной борьбы, усовершенствованную кабину пилотов и ряд других нововведений, отличающих F-15EX от существующих модификаций.

«F-15EX является самой продвинутой версией F-15 из когда-либо созданных — непревзойдённая дальность полёта, цена и лучшая в своём классе грузоподъёмность делают F-15EX привлекательным выбором для ВВС США . F-15EX несёт больше вооружения, чем любой другой истребитель его класса и может запускать гиперзвуковое оружие длиной до 22 футов и весом до 7000 фунтов», — отметила руководитель программы Boeing F-15EX Лори Шнайдер.

Общее количество F-15EX Advanced Eagle, запланированных к производству, оценивается в 144 экземпляра. При этом ВВС США сообщили, что общий контракт с неопределённым сроком поставки неопределённого количества истребителей составит около $23 млрд.

На 2020 финансовый год запланировано производство 8 самолётов, ещё 12 — на 2021 финансовый год. В течение следующей 5-летней программы финансирования ВВС армия намерена получить 76 экземпляров F-15EX. Партию первых истребителей разместят на авиабазе Эглин во Флориде, где в том числе будут проходить испытания новинки. Пара первых F-15EX поступит в ВВС во втором квартале 2021 финансового года, а оставшиеся 6 бортов передадут армии в 2023 финансовом году. О том, где будут базироваться остальные F-15EX, пока решения не принято.



