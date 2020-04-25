Украинский "Руслан" доставил груз с медсредствами из Китая в США

Это первый из 10 гуманитарных рейсов украинской авиакомпании, запланированных в Штаты.

Украинский "Руслан" доставил груз с медсредствами из Китая в США
Фото: antonov.com

Украинский самолет "Авиалиний Антонова" Ан-124 "Руслан" 24 апреля доставил гуманитарный груз с медицинскими средствами в Хьюстон в штате Техас. Об этом сообщает "Голос Америки".

Рейс вылетел из китайского Шанхая с грузом средств индивидуальной защиты, медикаментов, антисептиков, аппаратов искусственной вентиляции легких. На очереди - еще один рейс в Орландо во Флориде.

Это первые из десяти гуманитарных рейсов украинской авиакомпании, которые запланированы в Соединенные Штаты, рассказал заместитель директора "Авиалинии Антонова" Виталий Шость.

"На начало мая у нас запланированы еще несколько рейсов, они в основном планируются в Лос-Анджелес. 14 мая к самолетам Ан-124 еще присоединится самолет Ан-225 "Мрия", и мы его планируем в столицу, Вашингтон. Мы работаем через американских брокеров, то есть правительство США к нам не обращалось. Наши самолеты могут загружать очень большой объем таких товаров, потому что обычно средства индивидуальной защиты и медицинские приборы не слишком тяжелые, но очень объемные", - сказал Шость.

Он добавил, что "Авиалинии Антонова" ведут переговоры по доставке груза в Мексику, а с наступлением пандемии в компании было много заказов из европейских стран.

Как сообщалось, самолеты Ан-124-100 "Руслан" задействованы в программе стратегических грузовых авиаперевозок SALIS (Strategic Airlift Interim Solution) в интересах НАТО и ЕС. В марте сообщалось, что Ан-124 "Руслан" доставит из Китая в Чехию медицинское оборудование, защитные средства и тесты на коронавирус.

Ранее самолет Ан-225 "Мрия" доставил в Украину рекордный объем медицинского груза - 12 миллионов масок и десятки тысяч защитных костюмов. На прошлой неделе "Мрия" доставила в Польшу около 96 тонн медицинских грузов, а во Францию - около 150 тонн.

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