Капсула времени: BMW 325iX 1986 года продают за 60 000 долларов

В Великобритании на продажу выставили BMW 325iX E30 1986 года выпуска, который 34 года простоял в боксе в идеальных условиях. Это был первый полноприводный автомобиль в линейке BMW.

Выставленный на продажу BMW 325iX E30 находится в отличном состоянии, что доказывают фотографии. На нем почти не ездили. Его пробег составляет всего 821 км.

Автомобиль все эти годы находился в Дании у коллекционера. Его даже не поставили на учет.

Сейчас эту машину хотят продать за 48 000 фунтов стерлингов (примерно 59 600 долларов). Иностранцы могут купить ее значительно дешевле (за 40 000 фунтов стерлингов). Цифра, конечно, очень большая, но настоящие фанаты баварского автогиганта обязательно по достоинству оценят этот автомобиль.

Дело в том, что BMW 325iX E30, который начали выпускать в 1985 году, стал первым серийным полноприводным автомобилем в линейке BMW. Внешне он немного отличается от стандартной 3-й серии. Под капотом находится шестицилиндровый 2,5 л двигатель мощностью 170 л.с., который работает вместе с механической коробкой передач.