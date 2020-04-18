Уникальные кадры краш-теста автобуса ЛАЗ

Этот краш-тест наглядно показал, что будет с пассажирами автобуса ЛАЗ при его опрокидывании

Что и говорить, одним из самых важных критериев пассивной безопасности автомобиля является защита водителя и пассажиров в случае ДТП. Для этого проводятся многочисленные краш-тесты машин с манекенами. И если для легковых автомобилей это, прежде всего, лобовые и боковые столкновения, то для автобусов – это опрокидывание, ведь именно при перевороте пассажиры подвергаются наибольшей опасности в результате деформации крыши.

Мало кто знает, что самый первый краш-тест автобуса в «союзе» был проведен с автобусом ЛАЗ и прошел он недалеко от Львова. В сети появились уникальные кадры с испытаний.

Для первого краш-теста автобуса выбрали модель ЛАЗ-695Е, которая была выпущена в 1966 году и уже успела накатать свыше 100 тыс. км. Методику испытаний разработали специалисты Автополигона НАМИ под Дмитровом и КБ «Всесоюзного института автобусостроения» из Львова.

Автобус было решено скинуть со склона крутизной 33 градуса и длиной 30 м, имитируя тем сам опрокидывание в кювет. Для этого подогнали колесный вильчатый погрузчик, кстати тоже львовского производства, подняли машину и… Перед этим, что важно, завели двигатеть, поставили на передачу, чтобы вращались задние колеса, и включили фары. И уже после этого ЛАЗ ушел в сальто.

Испытания получились довольно жесткими – автобус проделал до полной остановки три с лишним оборотов. Находящиеся внутри автобуса измерительное оборудование (осцилографф и датчики) показало, что после первого полного оборота кузов достойной выдержал удар, сохранив необходимое жизненное пространство. При этом крепления сидений не сорвало, аварийные люки в крыши открылись нормально, а в системе питания двигателя не зафиксировано утечки и возгорания.

Однако пассажиры в результате такого переворота получили бы серьезные травмы – манекены повыбивали собой окна, частично вывалившись из салона, и даже деформировали люки в крыше. Первый краш-тест автобуса ЛАЗ-695Е указал на последующее доработку некоторых элементов конструкции – замка водительской двери, аварийных люков и крепления спинок и подушек пассажирских кресел.

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