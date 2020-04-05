Пограничник совершил ДТП с двумя погибшими в Луганской области, еще двое пострадали

В случае доказательства вины ему грозит до 10 лет заключения.

Фото: dbr.gov.ua

В Луганской области пограничник совершил смертельное ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщили в ГБР.

Авария произошло около 1 ночи в воскресенье, 5 апреля, в поселке Марковка.

"Автомобиль марки Toyota Land Cruiser, в котором находился инспектор пограничной службы, выехал за пределы проезжей части, совершил столкновение с бетонной опорой линий электропередач и деревом", - говорится в сообщении.

Фото: dbr.gov.ua

В результате ДТП двое мужчин, находившихся в салоне автомобиля, погибли на месте происшествия. Еще двое мужчин, один из которых военнослужащий, доставлены в местную больницу с многочисленными травами.

В случае доказательства вины, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Напомним, пять человек пострадали в результате столкновения патрульного автомобиля с ВАЗом в Херсоне.

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